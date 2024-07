1 z 8

Właśnie rozpoczęła się akcja Wyskocz z kapci, zainaugurowana spotkaniem prasowym z udziałem Katarzyny Bujakiewicz, Marzeny Rogalskiej oraz Mateusza Hładki. Wydarzeniu towarzyszył event, w którym warszawiacy mogli wymienić swoje kapcie na buty New Balance. Swoją kampanią Nałęczowianka wpisuje się w popularny światowy trend prowadzenia aktywnego trybu życia. Pomocna jest w tym woda, która w aktywnym życiu powinna towarzyszyć nam każdego dnia.

Na spotkaniu prasowym Katarzyna Bujakiewicz oraz Mateusz Hładki opowiedzieli o swoich doświadczeniach i sposobach na aktywne życie na co dzień. Podczas konferencji prowadzonej przez Marzenę Rogalską, symbolicznie wyrzucili też swoje kapcie do dystryBUTora wymieniając je na wygodne buty New Balance, popierając w ten sposób ideę akcji.

