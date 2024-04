W miniony weekend Dorota z "Rolnik szuka żony" razem z synem postanowili wykorzystać słoneczną pogodę na wspólny spacer. Mogłoby się wydawać, że uczestniczka show spędziła miło czas, ale jej słowa wywołały sporo pytań. Sami zobaczcie!

Dorota z "Rolnika" zaniepokoiła fanów swoim nowym wpisem

W Niedzielę Wielkanocną został wyemitowany tzw. "zerowy odcinek" 11. edycji "Rolnik szuka żony", który przedstawił widzom wizytówki kolejnych uczestników show. Wielu z nich zdążyło wzbudzić mieszane emocje jeszcze przed rozpoczęciem programu. Jednak jeszcze będziemy musieli trochę poczekać na pierwszy odcinek miłosnego show TVP. Tymczasem uczestnicy poprzedniej edycji nie przestają wzbudzać zainteresowania.

Waldemar i Dorota kontynuują swoją relację po programie, ale wciąż czekają na to, żeby syn uczestniczki skończył rok szkolny, by oboje mogli się przeprowadzić na gospodarstwo rolnika. Fani pary wciąż na to czekają, ale ostatni wpis Doroty wzbudził wiele wątpliwości co do ich przyszłości.

W miniony weekend Dorota z "Rolnik szuka żony" spędzała swój wolny czas z synem w parku i nad jeziorem. Uczestniczka show zrelacjonowała ich wspólne chwile na Instagramie, a dopiero teraz zdecydowała się na wstawienie zdjęcie z tego wypadu z niepokojącym wpisem. Myślicie, że może chodzić o Waldemara?

Pozwól ludziom gadać, szemrać i krytykować. To, co mówią lub myślą, nie ma z tobą nic wspólnego. Zachowaj dystans. Masz prawo być sobą bez względu na sytuację. Życie stopniowo uczy, od kogo powinniśmy trzymać się z daleka — napisała Dorota.

Instagram @bully_b33

Warto dodać, że uczestniczka show uniemożliwiła internautom na dodawanie komentarzy pod jej zdjęciem. Czy Dorota chciała uniknąć trudnych pytań dotyczących jej relacji z Waldemarem? Być może dowiemy się niebawem.

