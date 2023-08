Izabela Janachowska ostatnie kilka dni spędziła razem z mężem w Rzymie. Para świętowała tam nie tylko Dzień Zakochanych, ale wybrała się też na zwiedzanie galerii sztuki i muzeów. Gwiazda Polsatu w mediach społecznościowych umieściła obszerną relację z wyjazdu i zachwyciła swoimi stylizacjami. Te zestawy to prawdziwy hit, a look z marynkarką w kratę to idealna propozycja na wiosnę 2022! Stylowa Izabela Janachowska podbija Rzym Izabela Janachowska już od jakiegoś czasu należy do grona najlepiej ubranych gwiazd w polskim show-biznesie i niemal każdy zestaw gwiazdy jest inspiracją dla fanek do tworzenia własnych stylizacji. Podczas podróży do Rzymu Izabela Janachowska nie tylko zwiedziła najważniejsze miejsca na mapie miasta i odwiedziła modne restauracje, ale zachwycała też stylizacjami. Zestaw Izabeli Janachowskiej z marynarką w kratę , koszulą i jeansami to strzał w dziesiątkę. Gwiazda Polsatu nie zapomniała o stylowych i dość kosztownych dodatkach, którymi tym razem były stylowe okulary od Stelli McCartney i mokasyny na grubej podeszwie od Prady za ponad 3 tys. zł. Tylko spójrzcie na ten zestaw. Jest perfekcyjny w każdym calu! Zobacz także: Izabela Janachowska znów skróciła włosy! Fani zaskakują porówaniem: "Krystle Janachowska-Carrington" Internautki są zachwycone stylizacjami Izabeli Janachowskiej, które przygotowała na krótki wyjazd do Rzymu. Są proste, klasyczne, a jednocześnie eleganckie i bardzo kobiece. Uwielbiam Pani styl! ❤️‍🔥 Piękna! Jak zawsze elegancka i z klasą ❤️👌🏻 Na kolacji Izabela Janachowska pojawiła się w asymetrycznym topie, który uzupełniła złotymi dodatkami. ten prosty, ale efektowny zestaw bez trudu można odtworzyć wybierając się do topowych...