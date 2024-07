Maja Bohosiewicz spodziewa się chłopca? W środę na blogu gwiazdy pojawił się nowy wpis. Aktorka zdecydowała się poruszyć temat macania jej brzucha i zachwycania się nim non stop przez obcych ludzi. Jak można się domyślić, Mai Bohosiewicz nie do końca się to podoba. Wpis był bardzo zabawny, a między słowami gwiazda zdradziła płeć dziecka.

Tak naprawdę, dziecko znajduje się duuużo poniżej pępka. Jeśli chcecie je sobie niewinnie podotykać, proponuję najpierw rozpiąć mi jeansy, zsunąć majtki i kierować się w stronę wzgórka łonowego. No dalej! Nie ma się czym krępować. Jak wiecie, wzięłam to wszystko na poważnie. Wiem co to skrupulatność,

chadzam do lekarza, trochę też czytam i... jeśli dobrze się rozejrzycie, gdzieś w tych okolicach znajduje się moja szyjka macicy. A stamtąd to już prosta droga – od pogilgotania małego po nosku będą was dzielić tylko centymetry.