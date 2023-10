Wielka impreza sylwestrowa Polsatu już za nami. Tym razem stacja zorganizowała wielki koncert w Chorzowie, a na scenie pojawiła się plejada największych gwiazd. Na Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu pojawił się również Michael Patrick Kelly, jednak jego występ podzielił internautów.

Co to miało być???- pytają internauci.

Zobaczcie występ Michaela Patricka Kelly'ego i sprawdźcie, jak komentują go internauci.

Na Sylwestrowej Mocy Przebojów nie zabrakło plejady gwiazd. Podczas koncertu zaprezentowali się m.in. Doda, Cleo, Maryla Rodowicz, Ralph Kamiński czy Dawid Kwiatkowski. Polsat zaprosił również zagraniczną gwiazdę- artystę, który w przeszłości występował w zespole "The Kelly Family". Michael Patrick Kelly zaśpiewał swoje przeboje, jednak internauci są mocno rozczarowani. Na Facebooku pojawiło się sporo krytycznych komentarzy.

- Co to miało być???

- Playback to niestety brak szacunku dla słuchaczy. Równie dobrze mogłoby tam go nie być i wszystko lecieć na telebimie.

- Okropny playback wielka szkoda, bo bardzo lubię Patricka ????

- Sam playback… szkoda słów ????- komentują internauci.