Informacja o odejściu Jolanty Pieńkowskiej z Dzień Dobry TVN wywołała spore poruszenie, ale dziennikarka szybko uspokoiła wszystkich, że nie znika całkowicie z wizji i zamierza poświęcić się kolejnemu projektowi. Gwiazda poprowadzi program publicystyczny "Świat" emitowany na TVN24 i jedna rzecz pozostanie niezmienna - nieskazitelny styl prowadzącej, o który mogliśmy się przekonać już w śniadaniówce. Przypomnijmy: Pieńkowska debiutuje w nowym programie. Na planie prezentuje się perfekcyjnie

Wielki debiut Jolanty na antenie TVN24 już dziś wieczorem i gwiazda postarała się, aby zacząć z wysokiego "c". Jej pierwszym gościem będzie bowiem prezydent Bronisław Komorowski. Dziennikarka nie ukrywa, że taki wybór nie był przypadkowy, bo jako prowadząca chce poruszać tematy ważne i weryfikować informacje podawane w innych mediach. Jej priorytetem rozmowy z Komorowskim jest sytuacja na Ukrainie i ewentualne zagrożenie naszego kraju, które może nadciągać ze strony Rosji.



Chciałabym rozmawiać z ludźmi, którzy odpowiedzialnie powiedzą mi "nic nam nie grozi" lub "rzeczywiście nie wiadomo jak to się potoczy, bo Putin jest nieprzewidywalny". My dziennikarze mówimy, że jak wszystko jest spokojnie i nic się nie dzieje, to z naszego punktu widzenia jest źle - tłumaczy Pieńkowska.