Britney Spears dawno nic nie nagrywała, więc kiedy ogłoszono, że wystąpi w duecie z Iggy Azaleą fani byli bardzo zaskoczeni i szczęśliwi. Kilka dni temu w sieci pojawiła się już długo wyczekiwana piosenka. Zobacz: Już jest piosenka Britney Spears i Iggy Azalea. To będzie hit!

Dzisiaj mija 15 lat od kiedy królowa popu wydała swój singiel "Oops I Did It Again". Aż ciężko w to uwierzyć, że od tego czasu minęło tyle lat. Artystka bez wątpienia zmieniła się od 2000 roku, ale piosenka wciąż jest hitem i chyba nie ma osoby, która jej nie zna. Tak naprawdę od tej pory jej kariera nabrała tempa, a ona stała się ikoną muzyki pop.

Specjalnie dla Was znaleźliśmy wideo, na którym Spears śpiewa "Oops I Did It Again" bez muzyki, dzięki czemu możecie zobaczyć jak powstawał teledysk. Widzieliście?

