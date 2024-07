Brat Agaty Dudy krytycznie ocenia prezydenturę swojego szwagra, Andrzeja Dudy! Jakub Kornhauser w "Dużym Formacie" przyznaje, że jest rozczarowany zachowaniem prezydenta, który według niego w przyszłości stanie przed Trybunałem Stanu. Co więcej, brat pierwszej damy nie ukrywa, że bierze udział w marszach KOD-u ponieważ uważa, że działania Prawa i Sprawiedliwości ws. Trybunału Konstytucyjnego to łamanie konstytucji.

Nie zdziwię się, jeśli prezydent Duda stanie za to przed Trybunałem Stanu. Uważałem, że jest to samodzielny, racjonalnie myślący człowiek. (...) Sądziłem, że będzie w stanie jako prezydent, który ma poważną legitymację społeczną, postawić na swoim. Ale z drugiej strony szczerze mu współczuję, bo widzę jak on się męczy - przyznaje brat agaty Dudy.