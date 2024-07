Czy zniknięcie z mediów i unikanie wypowiedzi na tematy ważne dla kobiet wyjdzie Agacie Dudzie na dobre? Wizerunek Pierwszej Damy ocenili eksperci w najnowszym "Fleszu"! Ostatnio w mediach częściej mówi się o Agacie Dudzie niż o jej mężu. Dlaczego? Prasa zarzuca jej, że usunęła się w cień i nie zabiera głosu w sprawach tak kluczowych dla kobiet, jak choćby zaostrzenie ustawy aborcyjnej, a także, że funkcjonuje w Polsce wyłącznie jako „pierwsza dama stylu” – zawsze pozytywnie oceniana przez znawców mody. W najnowszym „Fleszu” na temat Agaty Dudy ostro wypowiedziały się znane dziennikarki i specjaliści od wizerunku. Co powiedzieli?

Miała bardzo dobry start. Ale styl i klasa prezydentowej to nie tylko sposób ubierania się. Kobiety silne wizerunkowo powinny mieć również silną osobowość, własne zdanie i nie bać się go wyrażać. Pierwszej damie nawet nie wypada stać w cieniu męża i milczeć w sprawach tak kluczowych dla kobiet, jak choćby kontrowersyjny projekt nowej ustawy aborcyjnej. Przyjmując bierną postawę, straciła w moich oczach cały swój styl, który do tej pory tak wychwalałam – powiedziała Dorota Wróblewska, producentka pokazów mody.