Wizerunek Dody od zawsze budził wiele emocji. Na przestrzeni czasu styl gwiazdy mocno ewoluował i zmieniał się na każdym etapie jej życia. Obecnie Rabczewska wybiera bardziej stonowane komplety, ale wciąż jest wierna podkreślaniu tego, co ma najlepsze. Dotychczas sporo pozytywnych opinii wyraziła na jej temat np. Kelly Osbourne. Przypomnijmy: Kelly Osborune pod piorunującym wrażeniem Dody

Zawsze kiedy nasz kraj odwiedza postać licząca się na zagranicznym rynku mody, nie może zabraknąć pytań o styl Dody. Tym razem jej trzy looki zrecenzował Brad Goreski, który pracował dla magazynu "Vogue" w USA, a obecnie ocenia styl gwiazd w "Fashion Police".

Stylizacja z rozdania nagród wygląda jak od Pameli Anderson... Widać źródło inspiracji. Dla mnie tu za dużo się dzieje... Wielkie futrzane rękawy, podwiązana bluzka, spódnica z wiązaniami, kurtka... Co to była za pora roku? Czy w Polsce była wtedy burza śnieżna? - żartował Brad. Ona nie robi nic złego. Jako muzyk masz licencję na to, by być kreatywnym.