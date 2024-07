Borys Szyc przeżywa ostatnio swoje medialne 5 minut. Udzielił dość obszernego, bardzo osobistego wywiadu w nowej "Vivie!", gdzie rozlicza się z przeszłością, mówi o swoich największych grzechach oraz wspomina nieudane związki. Wiele kontrowersji wywołała również sesja aktora w magazynie. Na jednym ze zdjęć pokazał się zupełnie nago. Przypomnijmy: Szyc nie poprzestał na odważnym wywiadzie. W "Vivie!" pokazał się też kompletnie nago

Dziś gwiazdor był gościem ostatniego, w tym sezonie, odcinka show Kuby Wojewódzkiego. Na kanapie zasiadł obok finalistów "Projectu Runway" - Liliany Prymy, Macieja Sieradzkiego oraz Jakuba "Jacoba" Bartnika. Jednak to Szyc był główną gwiazdą programu. Dziennikarz nie omieszkał zapytać się go o najbardziej intymne rzeczy. Choć myśleliśmy, że Borys nas już niczym nie zaskoczy, stało się zupełnie inaczej:

Kuba: Robisz "selfie" po seksie?

Borys: Nie.

Kuba: A przed?

Borys: Nie. Robię to pomiędzy pierwszym a drugim selfie.

Kuba: Masz sex taśmę?

Borys: Mam.

Kuba: Widziałem Cię nago, to byłby hit.

Borys: Nie ma na co popatrzeć.