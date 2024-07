Konkurs Eurowizji był w latach 80-tych i 90-tych jednym z najpopularniejszych w Europie. Do walki o zwycięstwo stawały największe krajowe gwiazdy muzyki, również z Polski. Doskonale pamiętamy nasz największy i jedyny sukces czyli drugie miejsce Edyty Górniak w 1994, który mocno zapadł w pamięć także zagranicznym fanom. Zobacz: Geje wybrali Górniak na ikonę Eurowizji

Reklama

Z biegiem lat Eurowizja straciła na prestiżu, choć to wciąż jedno z najchętniej oglądanych widowisk muzycznych, transmitowane w całej Europie, a nawet poza jej granicami. Nie dziwi zatem, że do konkursu zgłaszają się nie tylko debiutanci i chcący zaistnieć wokaliści, ale również artyści, którzy lata świetności mają za sobą. Taki konkurs to doskonała okazja, aby przypomnieć się szerszej publiczności i w tym roku postanowiły z niej skorzystać legendarna Bonnie Tyler i Cascada. Finał Eurowizji z udziałem obu gwiazd odbędzie się już 18 maja w szwedzkim Malmö.

Bonnie Tyler z utworem "Believe in Me" reprezentować będzie Wielką Brytanię, a Cascada z "Glorious" Niemcy. Piosenki do odsłuchu poniżej. Która bardziej Wam się podoba?

Reklama