Doda jest jedną z barwniejszych postaci show-biznesu. Wokalistka od momentu pojawienia się w branży cały czas wzbudza sporo emocji, zyskuje nowych fanów i zachwyca swoimi niekonwencjonalnymi pomysłami.

Artystka ma również wspaniałych fanów, którzy cały czas potrafią ją zaskoczyć. Mieszkańcy Libuszy w województwie małopolskim budują bowiem... nowy stadion sportowy, a jedno ze znajdujących się tam boisk otrzyma imię Dody.

Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich na koncert z okazji otwarcia budowy BOISKA mojego imienia w Libuszy;) pomysł został zainicjowany przez mieszkańców tego miasta,których bardzo serdecznie pozdrawiam!dochód z tego koncertu przekazujemy zatem na budowę tego zacnego miejsca co by sie przyczynić do samych wygranych na “Dodzie”. - powiedziała Doda w rozmowie z doda-music.com