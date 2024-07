W sezonie wiosna-lato 2015 w tej hiszpańskiej sieciówce będą dominowały: spódnice w kształcie litery A, sukienki maxi, zwiewne bluzki i spodnie dzwony, które wracają po kilku latach nieobecności.

Najnowsza kolekcja Bershki to bardzo wyraźne nawiązanie do lat 70-tych, stylu hippie, boho i folk. Dominującym kolorem jest biel, którą szczególnie widać na szyfonowych bluzkach. Pojawiają się również naturalne odcienie brązu, które doskonale współgrają z kwiatowymi motywami i wzorami paisley. My już odliczamy dni do wiosny!

