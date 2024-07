Przyjaciele Bohdana Smolenia zebrali 30 tysięcy złotych na jego rehabilitację! Jak donosi Super Express, właśnie taką sumę udało się zebrać podczas ostatniego koncertu w Teatrze Kamienica w Warszawie. Pomysłodawcą charytatywnej imprezy "A tam cicho być" był Emilian Kamiński, który w rozmowie z jednym z tabloidów opowiedział o problemach finansowych zmagającego się z chorobą Bohdana Smolenia.

Wpadłem na pomysł takiego koncertu, bo tu trzeba działać szybko. On musi dostać jak najszybciej rehabilitację, a jego sytuacja materialna zrobiła się bardzo ciężka. Wydaje mi się, że to go też podniesie na duchu, że ma tylu przyjaciół - mówił wówczas Emilian Kamiński.