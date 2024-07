Bob Sinclar czyli francuski DJ Christophe Le Friant, urodził się w 1973 roku w Paryżu, gdzie wychowywał się w dzielnicy Le Marais. Znany jest przede wszystkim z takich utworów jak: "Gymtonic", "The Ghetto", "I Feel For You", "Love Generation" czy "When Love Takes Over". Jest jednym z prekursorów francuskich brzmień muzyki house oraz DJ-em znanym na całym świecie. Pod koniec lat 80. zainteresował się hip-hopem, a niebawem zaczął grać własne imprezy acid-jazzowe i hip-hopowe. W 1994 roku wraz z DJ-em Yellow założył wytwórnię Yellow Production. W 1998 roku Christophe odszedł od acid-jazzu i jako Bob Sinclar wydał debiutancki album "Paradise". Od tamtej pory współpracował z największymi m.in. Pittbull, Snoop Dogg, Sophie Ellis-Bextor.

Najnowszy album - Disco Crash to powrót do korzeni muzycznych, które sprawiły, że francuska fala New Disco z lat 90-tych wyniosła Bob’a Sinclar’a na szczyty popularności. Wyraźnie słychać też wpływy Reggae i Ragga, które mistrzowsko zmiksowane zostały z brzmieniem disco i hip-hop. Patronem medialnym albumu jest m.in. serwis AfterParty.pl.

Okładka płyty Bob Sinclar - Disco Crash