Artur Żmijewski i jego 30-letnia córka Ewa pojawili się w weekend w "Dzień Dobry TVN", aby powspominać wybitnego aktora, Piotra Machalicę i opowiedzieć o festiwalu jego imienia, który niedługo odbędzie się w Częstochowie. Na scenie wystąpią razem Artur oraz Ewa i wykonają wspólnie... poemat jazzowy. To nie koniec!

Artur Żmijewski wraz z córką, Ewą, już wkrótce pojawią się na festiwalu im. Piotra Machalicy w Częstochowie - w związku z tym wydarzeniem pojawili się razem w "Dzień Dobry TVN", aby powspominać zmarłego w 2020 roku Machalicę. Więcej wspomnień ma oczywiście Artur:

Pogadał z każdym, każdemu podał rękę, dla każdego miał dobre, ciepłe słowo. On był wyczulony na rozmówcę, na nikogo się nie obrażał, był uważny na człowieka. Był do tego bardzo dowcipny, lubił opowiadać żarty i się śmiać. Zawsze to było na miejscu, na czasie i zawsze to było smaczne. Nie przypominam sobie żadnej gafy towarzyskiej - mówił Żmijewski.