Blanka z "Rolnik szuka żony" zdecydowała się opublikować wpis, w którym podsumowała ubiegły rok i udział w randkowym hicie Telewizji Polskiej. Kandydatka Artura nie ukrywa, że to była szalona przygoda, ale nie żałuje, bo faktycznie wiele zmieniła w jej życiu. Blanka dodała całkiem pokaźną galerię zdjęć z Arturem... Będziecie zaskoczeni!

Reklama

Blanka z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcia z Arturem

Nowy Rok to czas podsumowań i do takiego wniosku doszła Blanka z "Rolnik szuka żony". Kandydatka Artura, która jako pierwsza opuściła jego gospodarstwo napisała wprost, że był to zwariowany rok pełen ważnych decyzji, do których zalicza też udział w programie TVP:

Mój rok 2023 był dość… ciekawy. Odważny, zwariowany, pełen ważnych decyzji, zmian i refleksji.

Blanka z "Rolnika" sporo miejsca poświęciła programowi i pisze, że udział w randkowym hicie TVP wprowadził duże zmiany w jej życiu:

Mogę śmiało powiedzieć, że program jak i jego skutki wprowadziły sporo zmian w moim życiu. Spotkałam mnóstwo cudownych osób, zbudowałam silne, wartościowe relacje, o które dbam do dziś i bardzo je doceniam. Poznałam ludzi tak dobrych, że wzrusza mnie sama myśl o tym jakie miałam i mam szczęście. @sjaqb Ty wiesz.Niczego nie żałuję, bo wygrałam więcej niż mogłam chcieć, a koniec przygody w @rolnikszukazonytvp był tylko pięknym początkiem czegoś nowego dodała wprost Blanka z 'Rolnika'.

Instagram @blanka.swiercz

Internauci są pod wrażeniem szczerego wpisu Blanki i potwierdzają, że jest ona jedną z najsympatyczniejszych osób z 10. edycji, które błyskawicznie zdobyły sympatię fanów.

Jesteś mega pozytywną osoba,Twój charakterystyczny sposób bycia,śmiech,ton głosu bardzo urozmaicił to moim zdaniem niezbyt udana edycję rolnika.

Choć pojawiają się też pytania dotyczące relacji Blanki i Artura. Jak wiadomo Blanka już od dawna nie ukrywa, że jest zakochana.

Jesteś z Arturem? zapytał jeden z internautów.

Reklama

Na zdjęciach z Sylwestra widać, że nowy partner Blanki jest podobnej postury jak Artur i też ma brodę. Sami zobaczcie!

Instagram @blanka.swiercz

Instagram @blanka.swiercz