Wczoraj poinformowaliśmy Was o śmierci blogerki modowej Maddinki. Martyna Ciechanowska, tak naprawdę nazywała się Maddinka, miała 27 lat i pochodziła ze Szczecina. Zmarła w ubiegły wtorek w szpitalu, przyczyny jej śmierci nie są jeszcze znane. Maddinka prowadziła swój blog, mieszkała w Warszawie, przyjaźniła się z Maffashion, która dodała wczoraj wzruszający wpis po śmierci swojej koleżanki. (Zobacz: Nie żyje blogerka modowa. Kim była Maddinka?)

Informacja o śmierci blogerki szybko obiegła internet, a pod wpisami na jej temat pojawiły się skandaliczne komentarze. Oto przykłady:



"Takie osoby są kompletnie bezużyteczne dla społeczeństwa, niczym nie przysługują się do rozwoju ludzkości. no i jeszcze ten plebejski gust"

"Jeżeli zdechła to dobrze, ale prawdopodobnie była winna spore pieniądze pewnym ludziom"

Komentarzami internautów zszokowana jest Karolina Korwin Piotrowska.

“Właśnie pojawiła się informacja o nagłej śmierci pewnej blogerki modowej o pseudonimie Maddinka. Nazywała się naprawdę Martyna Ciechanowska, miała zaledwie 27 lat i chorowała od dawna. Blogowała od 2010 roku. Miała ponad 30 tys. fanów na Facebooku i 19 tys. na Instagramie. Była lubiana i ceniona, ale nie przez wszystkich. Moi czytelnicy podesłali mi screeny, które porażają. Tak się w Polsce czci pamięć zmarłych. "Osoba kompletnie bezużyteczna", to jedno z łagodniejszych określeń. To pewna straszna prawda o nas. O tym, co ludzie robią w internecie. Zgłaszajcie te konta. Niech ci ludzie nie będą zupełnie bezkarni.”, napisała Karolina w swoim felietonie na onet.pl.