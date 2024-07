Prawdopodobnie wpis na blogu umieścił jej chłopak. Nie ma jeszcze oficjalnej przyczyny śmierci dziewczyny. Wiadomo jedynie, że tydzień temu zamieściła zdjęcie ze szpitala Wolskiego i nie dołączyła żadnych wyjaśnień. Wszyscy jej znajomi z blogosfery są w szoku, bo jeszcze niedawno Maddinka była na kilku modowych wydarzeniach.

Wyglądała normalnie i zdrowo – komentuje nam jeden z jej znajomych. – To była miła, zwykła, fajna dziewczyna. Ktoś mówił, że na coś choruje, ale nikt nie wiedział na co. Jestem w szoku, że jej z nami nie ma.

Blogerka Maffashion też nie może uwierzyć w to, co się stało.



Z Maddie nie znałyśmy się wyjątkowo dobrze... jednak od czasu do czasu miałyśmy ze sobą kontakt. Ostatni raz rozmawiałyśmy 2 miesiące temu... Tym bardziej ciężko mi uwierzyć, pojąć... co się stało... tak nagle. Młoda, uśmiechnięta, w swoich ulubionych kapeluszach, życzliwa, z pomysłem na siebie... mająca przed sobą jeszcze wiele pięknych rzeczy do odkrycia. Taką Cię zapamiętam! Są takie chwile, kiedy ciężko jest wyrazić ...to co się myśli słowami... to jest właśnie jedna z nich – napisała

Maffashion.