W sobotnim wydaniu "Pytania na śniadanie" pojawiła się Blanka - tegoroczna reprezentantka Polski na konkursie Eurowizji 2023. Piosenkarka opowiedziała o emocjach związanych z festiwalem oraz najbliższych planach - nie tylko tych zawodowych. A jak zaprezentowała się Stajkow? Gwiazda poniekąd nawiązała do swojego stroju z Eurowizji. Zobaczcie zdjęcia.

Uśmiechnięta Blanka w "Pytaniu na śniadanie"

Mija tydzień od finału konkursu Eurowizji 2023, emocje wśród fanów powoli opadają, ale nie u Blanki, która wciąż jest mocno podekscytowana udziałem i możliwością reprezentowania naszego kraju. W "Pytaniu na śniadanie" zdradziła, że już za chwilę ukaże się jej kolejny singiel, który, podobnie jak hitowe "Solo", będzie bardzo taneczny. Zanim to wszystko, artystka ruszy na wakacje, aby trochę odpocząć po stresie i przygotowaniach do Eurowizji. W rozmowie z prowadzącymi Blanka przyznała również, że tworząc "Solo" nie spodziewała się, że fragment "Bejba, its kajna krejza" stanie się tak szybko kultowy. Z uśmiechem stwierdziła również, że czuje się w połowie Blanką, a w połowie... Bejbą.

Blanka w "Pytaniu na śniadanie" znów postawiła na fiolet - podobnie jak na eurowizyjnej scenie. Standardowo już przypadku jej makijaż był dopasowany do całego outfitu. Jak oceniacie jej stylizację?

Ostatecznie Blanka zajęła 19. miejsce na Eurowizji. Jednak warto dodać, że w głosowaniu widzów w finale uplasowała się na 8. pozycji (w drugim półfinale była to pozycja 3.) Jej utwór "Solo" zadebiutował zaś na oficjalnej liście przebojów... w Wielkiej Brytanii. To nie lada sukces dla artystki, która podsumowała go krótko:

Dziękuję aaaaaa ale się jaram

