Blanka Lipińska zachwala nowego partnera i wbija szpilę Baronowi. "Straszne doświadczenie"

Związek Blanki Lipińskiej i Aleksandra Miliwiwa-Barona przez długi czas rozpalał polski show-biznes. Autorka popularnego erotyku oraz członek zespołu Afromental początkowo ukrywali swoją relację przed mediami. Niestety po kilku miesiącach okazało się, że para się rozstała. Pisarka nie kryła wówczas rozczarowania i bólu. Wydawać by się mogło, że artystka zapomniała już o byłym partnerze. Podczas pobytu na wakacjach podzieliła się szczerym wyznaniem, dotyczącym mężczyzn. Przy okazji wbiła szpilkę znanemu gitarzyście, którego kiedyś kochała? Zapytana o to, co przeszkadza jej w mężczyznach, udzieliła gorzkiej odpowiedzi. Okazuje się, że autorka słynnych "365" nie ma najlepszego zdania o dzisiejszych facetach. Czy to przykre wnioski po związku z Aleksandrem Miliwiwem-Baronem? Sprawdźcie, co zdradziła pisarka. Blanka Lipińska podzieliła się przykrą refleksją na temat mężczyzn Podczas gdy w Polsce pogoda nie rozpieszcza, Blanka Lipińska wygrzewa się na meksykańskiej plaży. Pisarka co jakiś czas zdaje relację z pobytu swoim fanom. Niedawno autorka "365" zrobiła Q&A na Instagramie. W pewnym momencie temat zszedł na mężczyzn i okazało się, że artystce niezbyt podoba się to, jak dzisiaj wyglądają i zachowują się faceci. Jedna z internautek zapytała, jakie jej zdaniem są ich najbardziej rażące wady. Zobacz także: Blanka Lipińska uciekła z wywiadu... Do czego nie chciała się przyznać? To, że nie są męscy, mało zaradni, że nie można na nich polegać, że noszą węższe spodnie niż ja, że dużo mówią, a jak przychodzi do rozliczenia ich z tego, to… że się mnie boją, że w większości nie są wierni, mogę tak do jutra. Sorry Panowie, jeśli kogoś uraziłam, ale to moja suma doświadczeń, nie mówię, że wszyscy tacy jesteście - powiedziała Blanka Lipińska....