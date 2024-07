Dostępna od niedawna w Polsce kolekcja biżuterii marki Ettika ma już swoje fanki na całym świecie. Wśród gwiazd noszą je m. in. Eva Longoria, Bar Rafaeli, Halle Berry, Jessika Alba a także Gwen Stefanii. Bransoletki zaprojektowane przez Ettie i Joeyego Rafaeli – projektantów z Los Angeles – przyciągają uwagę mocnymi kolorami i ciekawymi łączeniami zdobień.

Reklama

Biżuteria firmy Ettika to kwintesencja kalifornijskiego stylu życia. Modny, nonszalancki look, wibrująca kolorystyka, pozłacane 18 karatowym złotem charmsy, półszlachetne kamienie oraz miękka skóra to główny atut bransoletek.

Wszystkie bransoletki tej marki wykonane są ręcznie i oznaczone znaczkiem potwierdzającym ich unikatowy charakter . Wybrane wzory do kupienia na www.verushka.pl



Która z nich podoba się Wam najbardziej?

Poniżej zobacz galerię bransoletek >>>

Reklama



mw