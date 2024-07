Już 15 października odbędzie się wielka gala MTV EMA Pre-party 2015! Wydarzenie to wielka rozgrzewka przed rozdaniem nagród MTV EMA w Mediolanie. Gwiazdą wieczoru będzie Philip George, DJ, twórca hitu „Wish You Were Mine”. George został odkryty w serwisie Soundcloud i mimo młodego wieku zdobył już uznanie rzeszy miłośników muzyki klubowej w wielu krajach.

Reklama

Zobacz: Znamy nominowanych do MTV Europe Music Awards! Który polski artysta ma szansę na nagrodę?

Na warszawskim Torze Wyścigów Konnych Służewiec odbędzie się gala, na której wręczona zostanie statuetka dla "Najlepszego Polskiego Artysty". W tym roku o tytuł ten walczą: Margaret, Sarsa, Tabb & Sound’N’Grace, Natalia Nykiel i Tede.

Zobacz także

Poprzednie edycje MTV EMA PRE–PARTY były jednymi z najważniejszych wydarzeń muzycznych w kraju. Na scenie pojawiły się najgorętsze nazwiska polskiej branży muzycznej, w tym zwycięzcy w kategorii „Najlepszy Polski Artysta”, Kamil Bednarek i Dawid Kwiatkowski. Nie brakowało również wyjątkowych gości specjalnych. W 2013 roku gwiazdą wieczoru był najmłodszy zdobywca nagrody Mercury Prize, raper Dizzee Rascal. Z kolei podczas ubiegłorocznej gali muzyk reggae i dancehall, Gentleman po raz pierwszy wykonał utwory z debiutującej tego samego dnia płyty, Gentelman MTV Unplugged.

MTV EMA PRE–PARTY to wielka rozgrzewka przed rozdaniem nagród MTV EMA 2015. Tegoroczna gala organizowana we współpracy z targami Expo 2015, odbędzie się w niedzielę 25 października w Mediolanum Forum w Mediolanie. Tegoroczną faworytką MTV EMA jest Taylor Swift, nominowana w ośmiu kategoriach. Wśród męskiej części nominowanych triumfuje Justin Bieber, który walczy o sześć statuetek. MTV EMA to jedno z największych wydarzeń muzycznych na świecie, gromadzące co roku największych artystów z całego świata i łączące fanów muzyki poprzez światową sieć ponad 60 kanałów i 300 platform multimedialnych.

Do wygrania mamy 25 podwójnych zaproszeń na galę MTV EMA PRE PARTY 2015, która już 15 października na warszawskim Torze Wyścigów Konnych Służewiec.

Zadanie konkursowe

Żeby otrzymać bilet musisz odpowiedzieć na krótkie pytanie i uzasadnić swój wybór w max. pięciu zdaniach:

Który z polskich nominowanych artystów powinien otrzymać nagrodę MTV Europe Music Awards 2015? Uzasadnij swój wybór w max. 5 zdaniach! Dodatkowo - znajdź na Party.pl jeden artykuł, w którym pada nazwisko (bądź nazwa zespołu) Twojego faworyta i prześlij go nam!

Na zgłoszenia czekamy od 9 października od godz. 20. Konkurs potrwa do 13 października do godz. 15.

AKTUALIZACJA!

Z powodu trudności technicznych nie wszystkie Wasze maile dotarły do nas. Dlatego też postanowiliśmy przedłużyć konkurs do 13.10 do godziny 15., aby wszyscy mieli równe szanse. Jeśli dostaliście e-mail zwrotny, to prosimy Was o przesłanie swoich odpowiedzi na nowy adres - konkurs@party.pl. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. Zwycięzcy zostaną poinformowani o nagrodzie drogą mailową.

KONKURS ZAKOŃCZONY!

Regulamin konkursu

Swoje odpowiedzi wysyłajcie na adres konkurs@party.pl w tytule wpisując "MTV EMA PRE-PARTY 2015". Pamiętajcie o podaniu imienia i nazwiska, adresu e-mailowego i daty urodzenia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko w towarzystwie opiekuna. Laureatów wybierze komisja konkursowa.

13-15 lat – zgoda opiekuna na piśmie + opiekun jako osoba towarzysząca

16-17 lat – zgoda opiekuna prawnego na piśmie, nie musi uczestniczyć w imprezie

Wzory takich oświadczeń można pobrać na stronie www.mtv.pl/emapreparty.