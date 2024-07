Znamy nominowanych do nagród MTV Europe Music Awards 2015, które odbędzie się już 25 października w Mediolanie. W poprzednim roku na gali triumfowali Ariana Grande, One Direction oraz Dawid Kwiatkowski, który zdobył tytuł najlepszego polskiego wykonawcy!

Reklama

MTV EMA 2015 - nominacje!

Kto w tym roku ma szansę na nagrodę? Najwięcej emocji budzi kategoria "Najlepszy polski wykonawca". Tu szansę mają: Sarsa, Margaret, Natalia Nykiel, Tede oraz Tabb i Sound’N’Grace! Oto pozostali nominowani do MTV Europe Music Awards 2015:

MTV EMA 2015: NAJLEPSZA PIOSENKA

Wiz Khalifa featuring Charlie Puth - "See You Again"

Ellie Goulding - "Love Me Like You Do"

Taylor Swift featuring Kendrick Lamar - "Bad Blood"

Mark Ronson featuring Bruno Mars - "Uptown Funk!"

Major Lazer & DJ Snake featuring MØ - "Lean On"

MTV EMA 2015: NAJLEPSZY WYKONAWCA POP

Taylor Swift

Ariana Grande

Justin Bieber

One Direction

5 Seconds Of Summer

MTV EMA 2015: NAJLEPSZA ARTYSTKA

Ellie Goulding

Miley Cyrus

Nicki Minaj

Rihanna

Taylor Swift

Zobacz także

MTV EMA 2015: NAJLEPSZY ARTYSTA

Ed Sheeran

Kanye West

Jason Derulo

Justin Bieber

Pharrell Williams

MTV EMA 2015: NAJLEPSZY WYSTĘP NA ŻYWO

Ed Sheeran

Foo Fighters

Katy Perry

Lady Gaga & Tony Bennett

Taylor Swift

MTV EMA 2015: NAJLEPSZY DEBIUT

Echosmith

James Bay

Jess Glynne

Shawn Mendes

Tori Kelly

MTV EMA 2015: NAJLEPSZY TELEDYSK

Pharrell Williams - Freedom

Taylor Swift featuring Kendrick Lamar - Bad Blood

Sia - Elastic Heart

Kendrick Lamar - Alright

Macklemore & Ryan Lewis - Downtown

MTV EMA 2015: NAJLEPSZY WYKONAWCA ROCKOWY

AC/DC

Foo Fighters

Muse

Coldplay

Royal Blood

MTV EMA 2015: NAJLEPSZY WYKONAWCA ALTERNATYWNY

Florence & Machine

Fall Out Boy

Lorde

Twenty One Pilots

Lana Del Rey

MTV EMA 2015: NAJLEPSZY WYKONAWCA HIP-HOPOWY

Drake

Kanye West

Kendrick Lamar

Nicki Minaj

Wiz Khalifa

MTV EMA 2015: NAJLEPSZY WYKONAWCA MUZYKI ELEKTRONICZNEJ

Calvin Harris

David Guetta

Major Lazer

Martin Garrix

Avicii

MTV EMA 2015: NAJLEPSZY WYKONAWCA W SERII PUSH

Echosmith

James Bay

Jess Glynne

Kwabs

Natalie La Rose

Royal Blood

Shamir

Shawn Mendes

Tori Kelly

Years & Years

Zara Larsson

MTV EMA 2015: NAJLEPSZA WSPÓŁPRACA

Mark Ronson & Bruno Mars - Uptown Funk!

Wiz Khalifa & Charlie Puth - See You Again

Taylor Swift & Kendrick Lamar - Bad Blood

Justin Bieber, Skrillex, Diplo - Where Are You Now?

David Guetta featuring Nicki Minaj, Bebe Rhexa & Afrojack - Hey Mama

MTV EMA 2015: NAJWIĘKSI FANI

5 Seconds of Summer

Justin Bieber

Katy Perry

One Direction

Taylor Swift

MTV EMA 2015: NAJLEPSZY IMAGE

Taylor Swift

Macklemore & Ryan Lewis

Nicki Minaj

Rita Ora

Justin Bieber

MTV EMA 2015: NAJLEPSZY WYKONAWCA W SERII WORLD STAGE

B.O.B. -Kuala Lumpur, Malaysia 2014

Alicia Keys - O2 Academy Glasgow, Scotland UK 2014

Slash - O2 Academy Glasgow, Scotland UK 2014

Biffy Clyro - O2 Academy Glasgow, Scotland UK 2014

Charli XCX - Circus, Helsinki, Finland 2014

Dizzee Rascal - Isle of MTV, Malta 2014

Jessie Ware - Cork, Ireland 2014

Afrojack - Derry-Londonderry, Northern Ireland UK 2014

Kaiser Chiefs - MTV Crashes Plymouth, UK 2014

Iggy Azalea - Wireless Festival, London, UK 2014

Ed Sheeran - V Festival, Hylands Park, UK 2014

Tomorrowland - Belgium & Brazil 2015

Jason Derulo - Isle of MTV, Malta 2015

YG- MTV Evolution, Manilla, Philippines 2015

Macie już swoich faworytów?

Zobacz: Pech Dawida Kwiatkowskiego w Glasgow. Zostanie jeden dzień dłużej w Szkocji

Margaret ma szansę na statuetkę MTV EMA

Sarsa także ma szansę na statuetkę MTV EMA

Rihanna