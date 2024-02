Adele to ceniona artystka, a fani masowo wykupują miejsca na jej koncerty. Na początku 2024 roku artystka rozpoczęła swoją trasę koncertową i w marcu miała pojawić się w Las Vegas. Dosłownie kilka dni przed rozpoczęciem pierwszego z dziesięciu planowanych koncertów, Adele wydała oświadczenie, które okazało się dla fanów druzgocące.

Fani Adele nie mogli się doczekać, aby zobaczyć swoją ulubioną artystkę na scenie. Miało się to stać w marcu w Las Vegas, ponieważ tam miało odbyć się 10 koncertów artystki. Aby uczestniczyć w koncercie Adele należało zapłacić nawet do 10 000 złotych za bilet, nie licząc oczywiście przelotu samolotem czy zakwaterowania. Jednak zobaczenie Adele na żywo musi na ten moment pozostać jedynie marzeniem, ponieważ piosenkarka odwołała swoje wszystkie marcowe koncerty.

We wtorek, 28.02 na swoim profilu na Instagramie poinformowała fanów, że ze względu na stan zdrowia jest zmuszona odwołać koncerty w Las Vegas.

Niestety muszę odpocząć i wstrzymać mój pobyt w Vegas. Byłam chora pod koniec ostatniej trasy i przez całą przerwę. Nie do końca miałam szansę wrócić do pełnego zdrowia przed wznowieniem występów, a teraz znowu jestem chora i niestety to wszystko odbiło się na moim głosie.: I tak zgodnie z zaleceniami lekarzy, nie mam innego wyboru, jak tylko odpocząć. Pozostałe pięć weekendów tej trasy zostaje przełożonych na późniejszy termin. Pracujemy już nad szczegółami. Informacje prześlemy najszybciej jak to możliwe

- napisała na swoim Instagramie.