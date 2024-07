1 z 13

Dziś rano na warszawskich Polach Mokotowskich odbył się Bieg Wolności z okazji 25. rocznicy demokratycznych wyborów w Polsce. Współorganizator wydarzenia był Robert Korzeniowski.

Czterokrotny mistrz olimpijski zapraszał wszystkich do przyłączenia się do biegu. Mimo, że impreza trwała od 6:00 do 8:30, można było do niej dołączyć w każdym momencie i nie trzeba było przebiec całego dystansu 25 kilometrów (12,5 okrążenia po dwukilometrowej pętli na Polu Mokotowskim). Tak też uczynił Donald Tusk, który pokonał mniejszy dystans ze względu na zaplanowane wcześniej spotkanie.

Poza premierem i Korzeniowskim w biegu wzięli udział m.in. Jagna Marczułajtis, Tomasz Lis, Maciej Kurzajewski, Mariusz Czerkawski i wiele innych.