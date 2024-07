Beyonce i Kim Kardashian to dwie najgorętsze gwiazdy za granicą. Chociaż panie za sobą nie przepadają, to łączy je sporo - wielka sława, pieniądze, zainteresowanie mediów oraz przyjaźń ich partnerów. Ostatnio to jednak Kim była na tapecie w amerykańskiej prasie, a to ze względu na bajkowy ślub z raperem Kanye Westem. Przypomnijmy: Zjawiskowa suknia ślubna Kim Kardashian. Mamy oficjalne zdjęcia ze ślubu

Obie gwiazdy swój czas poświęcają teraz przede wszystkim na macierzyństwo. Ze względu na ilość obowiązków, nie radzą sobie bez pomocy opiekunek. Kwestią czasu był moment, aż nianie Blue Ivy - córki Beyonce, oraz North West - córki Kim Kardashian, zabiorą głos. Sekrety, jakie zdradziły amerykańskim mediom są zaskakujące. Okazuje się, że popularna piosenkarka zatrudnia aż 6 opiekunek dla swojej córki, przez co nie musi wykonywać żadnej "brudnej roboty". Większe wymagania ma jednak Kim.

Kardashianka stawia ostre wytyczne m.in. co do wyjść na spacer. Jej córka musi być ubierana w neutralne kolory, zaś niania, który towarzyszy celebrytce na co dzień, nie może iść na równi z nią, tylko za jej plecami.

Która bardziej przesadza?

