Już niebawem Beyonce oraz jej mąż, raper Jay-Z, po raz pierwszy zostaną rodzicami. Para bardzo skrupulatnie przygotowuje się do tej chwili. Piosenkarka czyta przewodniki o macierzyństwie, zatrudniła też psychologa dziecięcego oraz pediatrę. Wszystko po to, aby jak najlepiej wywiązać się z roli mamy.

- Wiem, że macierzyństwo będzie bardzo trudne. Będę się bardzo stresować wszystkim, co związane z maleństwem. Jestem jednak na to gotowa i postaram się nad sobą pracować - wyznała Beyonce.

W tej samej rozmowie dodała też, że jest każdego dnia wdzięczna Bogu za to, że dał jej wspaniałego męża oraz cudowną rodzinę. Gdy dodamy do tego wielki talent oraz bogactwo, nie sposób się dziwić, że Beyonce to bardzo szczęśliwa kobieta.

