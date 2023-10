Na instagramowym profilu partnerki Krzysztofa Skiby, Karoliny Kempińskiej, pojawiły się zdjęcia z... próbnego, ślubnego makijażu! W końcu uroczystość ślubna zbliża się wielkimi krokami. Muzyk jest zachwycony wyglądem swojej narzeczonej, podobnie jak internauci. Koniecznie zobaczcie, jak Karolina Kempińska prezentuje się w ślubnym makijażu!

Kiedy Krzysztof Skiba oficjalnie ogłosił nowy związek, w mediach wybuchła prawdziwa burza. Internauci nieprzychylnie przyjęli fakt, że Karolina Kempińska jest aż o 26 lat młodsza od swojego wybranka. Fani snuli wówczas teorię, że związek nie opiera się na prawdziwych uczuciach. Krzysztof Skiba i Karolina Kempińska jednak z każdą kolejną publikacją w mediach społecznościowych udowadniają, że ich uczucie jest prawdziwe. Ostatnio nawet Krzysztof Skiba i Karolina Kempińska zdradzili, że planują ślub! Jak się okazuje, przygotowania trwają w najlepsze!

Ostatnio zakochani uchylili rąbka tajemnicy i zdradzili szczegóły ceremonii. Wówczas okazało się, że wyczekany ślub cywilny będzie miał miejsce w rodzinnym mieście przyszłej panny młodej - w Łodzi. Data zaślubin w dalszym ciągu pozostaje jednak tajemnicą. Wiadomo jednak, że uroczystość odbędzie się już latem.

Ostatnio Krzysztof Skiba pokazał, jak szykuje się do ślubu z młodszą partnerką. Wówczas muzyk wybierał ślubny garnitur. Teraz z kolei przyszła pora na jego ukochaną. Ta już wie, na jaki makijaż postawi w tym ważnym dniu!

- Wiedziałam, że jeśli kiedykolwiek będę wychodzić za mąż, to ona musi mnie umalować ☺️ - napisała na swoim Instagramie Karolina Kempińska, prezentując przy tym zdjęcie w makijażu ślubnym.

Krzysztof Skiba także opublikował na swoim instagramowym profilu zdjęcie partnerki. Widać, że ten pęka z dumy:

Makijaż przypadł do gustu także internautom, którzy ruszyli z komplementami:

- Piękny makijaż :) uwydatnia Twoje piękno

- Uaaaaaaa! Jaram się! Gratulacje ????????????

- Oboje macie szczęście, że trafiliście na siebie, na swoje bratnie dusze. Szczęścia! ????❤️

- To prawda ???? Karolina to wyjątkowa, ciepła i serdeczna kobieta! Gratulacje dla Was obojga ❤️