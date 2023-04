Tak Roksana Węgiel przygotowuje się do matury: "Idę na korki z matmy"

Niedawno Roksana Węgiel rozpoczęła naukę w liceum ogólnokształcącym. Piosenkarka nie zdecydowała się na szkołę w Warszawie czy w innym dużym mieście w Polsce, a uczy się w swoim rodzinnym Jaśle. Szkoła dopiero co zaczęła się, a młoda artystka ma już sporo zaległości! 14-latka jest w trasie koncertowej... Czy ma czas na naukę? Roxie ma zaległości w szkole Roksana Węgiel nie narzeka na brak zajęć. W ostatnich miesiącach młoda artystka m.in. wydała swoją pierwszą płytę, zagrała masę koncertów, udzieliła niezliczoną ilość wywiadów oraz ruszyła w swoją pierwszą trasę koncertową! 14-latka ma grafik wypełniony po brzegi, a jednak w tym wszystkim znalazła czas na ukończenie gimnazjum oraz dostanie się do wybranego przez nią liceum ogólnokształcącego! Niestety okazuje się, że rok szkolny dopiero się zaczął, a piosenkarka ma już sporo zaległości! Czy Roksanie uda się zaliczyć semestr? - Jest ciężko, nie ukrywam, dużo zaległości się tworzy cały czas, ale daję radę. Będę miała indywidualny tok nauczania od drugiego półrocza. Będę przychodziła do szkoły. Nauczycielka będzie tylko mi tłumaczyć materiał, na którym mnie nie było, żebym mogła go zaliczyć - zdradziła Roxie w rozmowie z "Pudelkiem". Dodała, że z rówieśnikami ma kontakt internetowy, więc nie jest odseparowana od kolegów i koleżanek. Chciałaby czasem spotkać się z nimi, jednak jej praca sprawia jej ogromną przyjemność. Niczego nie żałuję, bardzo się cieszę, że to wszystko tak się potoczyło - zakończyła Roksana rozmowę. Roksana Węgiel niedługo kończy swoją trasę koncertową, jednak to nie oznacza braku dla niej pracy. Młoda gwiazda będzie np. 24 listopada współprowadzić Eurowizję Junior 2019. Polskę będzie reprezentować...