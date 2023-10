Widzom "Królowych życia" nie trzeba przedstawiać Izabeli Macudzińskiej. Celebrytka stała się jedną z najpopularniejszych uczestniczek kontrowersyjnego show, który już zniknął z anteny TTV. Choć program przeszedł do historii telewizji, gwiazda nadal cieszy się dużym zainteresowaniem internautów. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad pół miliona użytkowników. Pochodząca z Poznania bizneswoman regularnie prezentuje w mediach społecznościowych swoje stylizacje. Ostatnio zszokowała fanów metamorfozą. Zobaczcie, jak się zmieniła.

Reklama

Izabela Macudzińska jak "polska Beyoncé"?

Ostatnia stylizacja Izy Macudzińskiej wywołała niemałe poruszenie wśród jej fanów. Celebrytka znana z "Królowych życia" opublikowała na Instagramie serię zdjęć, na których jest ubrana w krótką sukienkę ze srebrnego, błyszczącego materiału. Look uzupełniła diamentowym chokerem. Uwadze internautów nie umknęła również odświeżona fryzura gwiazdy. To jednak peruka od jej koleżanki z programu, którą jest Laluna.

Zobacz także: Dominika z "Hotelu Paradise 2" przeszła totalną metamorfozę. Jest nie do poznania

Izabela Macudzińska Instagram @justuniquebyisabel

Komentarze fanów mówią same za siebie. Internauci są pod wielkim wrażeniem metamorfozy, jaką przeszła Iza Macudzińska. Pod sesją pojawiło się mnóstwo porównań do zagranicznych gwiazd — w tym do Beyoncé.

Jak amerykańska gwiazda!

Wow. Zjawiskowo. Czy tylko ja tu widzę Beyoncé?

Iza, wyglądasz cudownie! Królewski anturaż zdecydowanie ci służy!

Ale pani to petarda!

Omg, nie poznałam!

Polska Beyoncé!

Niczym Jennifer Lopez!

Izabela Macudzińska Instagram @justuniquebyisabel

Zobacz także: Roch z "Hotelu Paradise" pokazał, jak wyglądał w przeszłości. Jest nie do poznania

Zainteresowanie wzbudza nie tylko celebrytka, ale również jej bliscy. Niedawno Izabela Macudzińska zaskoczyła metamorfozą córki. Internauci zastanawiają się, czy dziewczyna pójdzie w ślady mamy i rozpocznie medialną karierę.

Reklama

Jak się wam podoba zmiana u Izy Macudzińskiej? Powiało Hollywood?

Izabela Macudzińska Instagram @justuniquebyisabel