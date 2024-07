Halle Berry skończyła w tym roku 47 lat, a wygląda piękniej niż kiedykolwiek. Egzotyczna uroda zdobywczyni Oscara sprawia, że wciąż wygląda na na 30! A do tego zaawansowana ciąża, jak widać bardzo jej sprzyja.

Halle Berry została sfotografowana przez hollywoodzkich paparazzi, gdy wychodziła z wizyty u kosmetyczki. Gwiazda z ogromnym brzuszkiem ciążowym wyglądała wspaniale. Krótka fryzura i ziemiste kolory. A do tego masywna, drewniana biżuteria nadała całości afrykańskiego smaczku, w którym bardzo jej do twarzy. Kochamy ten look przyszłej mamy ;)

Zobaczcie więcej zdjęć Halle Berry w ciąży: