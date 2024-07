Tomasz Lis, Hanna Lis, Piotr Kraśko, Beata Tadla i kilku innych dziennikarzy z TVP trafi na uczelnię w Toruniu, gdzie wykłady medialne przeprowadzi dla nich Ojciec Tadeusz Rydzyk? Taka informacja pojawiła się dziś na Facebooku posłanki PiS Krystyny Pawłowicz i nikt nie wie, czy można ją potraktować jako oficjalny komunikat partii Prawo i Sprawiedliwość, czy też jako zwykły żart. Zobaczcie wpis Pawłowicz na Facebooku!

Krystyna Pawłowicz chce wysłać Lisa i Tadle na szkolenia do Ojca Dyrektora

DRODZY WYBORCY,

Dziś po południu uchwalimy "małą" ustawę o tvp i radio publicznym.Zmienimy ich władze.Za kilka dni będą już uczciwe przekazy informacyjne.

Wyborcy dowiedzą się wreszcie ,co robi dla nich rząd, Sejm i Prezydent,których wybrali.

Pani J.Dobrosz-Oracz,p.Kraśko,p.Lewicka,p.Tadla,oboje Lisowie i reszta kłamczuchów dostaną skierowanie na kursy medialne resocjalizacyjne do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej do Torunia.Wykłady poprowadzi Ojciec Dyrektor.

Taryfy ulgowej nie będzie.Pompki i przebieżki medialne z plecakami.Pod górkę.Osobne cele rozmyślań.

Szkolenie do skutku.

Prawo i Sprawiedliwość od kilku dni pracuje nad ustawą medialną, która ma doprowadzić do zmiany władz w mediach publicznych. Zmiany mają w dalszej kolejności dotyczyć też gwiazd TVP, które od lat pracują na Woronicza. Już od tygodni mówi się o tym, że Tomasz Lis w styczniu straci swój program, a losy Piotra Kraśko i Beaty Tadli nadal są niepewne i wszystko wskazuje na to, że wkrótce oni również dostaną wypowiedzenie. Sądząc po tym, jak nazwała ich Krystyna Pawłowicz w swoim wpisie, los Tadli i Kraśko też już jest przesądzony. Chyba że to tylko taki żarcik pani profesor...

Hanna Lis w Panoramie

Tomasz Lis z córką Igą

Piotr Kraśko na premierze Gwiezdnych Wojen

Beata Tadla i Jarosław Kret na meczu TVP kontra TVN