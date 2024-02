Tuż przed walentynkami, kiedy to zakochani świętują swoją miłość, Beata Pawlikowska postanowiła poinformować w mediach społecznościowych o swoim rozstaniu. 58-latka była zaręczona z nowojorskim prawnikiem, który skradł jej serce podczas wyprawy po Ameryce Środkowej. Teraz podróżniczka pisze o samotnych Walentynkach i życiu jako singielka.

Beata Pawlikowska to ceniona dziennikarka i podróżniczka, która znana jest z prowadzenia popularnej audycji "Świat według blondynki" w radiu Zet czy "Podróże z żartem" na antenie TVP2. Dziennikarka jest również autorką wielu książek takich jak "Blondynka w dżungli" czy "Jestem szczęśliwym singlem". Pierwsze małżeństwo dziennikarki z Wojciechem Cejrowskim zostało zakończone orzeczeniem sądu biskupiego o nieważności po 10 latach. Jednak na horyzoncie pojawiła się kolejna miłość i od siedmiu lat była związana z Amerykaninem Danny'm Murdock'iem, z którym się zaręczyła w 202o roku. Niestety ich związek nie przetrwał próby czasu i 58-latka właśnie poinformowała o rozstaniu. To stało się tuż przed walentynkami!

Zobacz także: Beata Pawlikowska szczęśliwa, bo chłopak z Ukrainy sprząta u niej, a nie ona u niego! Fani w szoku

Na Instagramie Beaty Pawlikowskiej pojawił się obszerny wpis na temat jej rozstania z nowojorskim prawnikiem Dannym Murdock'iem. W 2017 roku para poznała się w dżungli w Ameryce Środkowej, kiedy to dziennikarka wybrała się na samotną podróż. Niestety, historia jak z bajki nie zakończyła się szczęśliwie, ponieważ dziennikarka właśnie poinformowała o rozstaniu.

W dalszej części wpisu dziennikarka opisała powód rozstania i nowy etap życia singielki.

Zobacz także

Co zrobić, kiedy we wspólnej drodze pojawiają się fundamentalne różnice w spojrzeniu na życie i świat? Czasem można je pogodzić, ale czasem może zdarzyć się tak, że mimo najlepszych chęci nie ma miejsca na kompromis. Masz wtedy do wyboru: milczeć i skrycie cierpieć z lęku przed rozstaniem, albo życzliwie i otwarcie odważyć się poruszyć trudne tematy, doprowadzić tę rozmowę do końca, wyciągnąć wnioski i w porozumieniu z partnerem podjąć decyzję co dalej. Byłam szczęśliwa w związku. Teraz jestem znów szczęśliwym singlem. Na zdjęciu: pod wodospadem Athirapilly w południowo-achodnich Indiach

— czytamy dalej.