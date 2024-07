Beata Kozidrak jest teraz w świetnej formie! Gwiazda promuje swój najnowszy singiel "Upiłam się Tobą", w którym rozlicza się z przeszłością. Na planie teledysku do nowego klipu Beata Kozidrak zdecydowała się nawet ściąć swoje długie włosy i zaprezentować się fanom w nowej, bardziej młodzieżowej fryzurze. Choć wokalistka z powodu rozwodu z Andrzejem Pietrasem przeżywa teraz ciężki czas, trzeba przyznać, że wygląda świetnie. To zasługa diety?

Dieta? To jest naturalna dieta (śmiech). Oprócz tego oczywiście dużo koncertów gram z Bajmem, gdzie przychodzi mnóstwo naszych fanów, którzy kupują bilety. Koncert ze specjalną wizualizacją, który trwa 2 godziny, to jest wielki wyczyn i dla mnie to taka duża dawka fitnessowa, powiedziała nam Beata Kozidrak.