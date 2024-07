Beata Kozidrak od pewnego czasu jest bardzo aktywna na swoim oficjalnym fanpage''u. Gwiazda opublikowała nawet kilka zdjęć z wakacji, co się jej wcześniej absolutnie nie zdarzało. Wokalistka pochwaliła się figurą w seksownym bikini i udowodniła, że młodsze koleżanki mają jej czego pozazdrościć. Przypomnijmy: 54-letnia Beata Kozidrak w bikini z zimnym piwem w ręku

Teraz legenda polskiej sceny muzycznej postanowiła wykorzystać portal społecznościowy, żeby rozprawić się z plotkami, którymi żyje ostatnio kolorowa prasa. Bulwarówki donosiły bowiem o rzekomym kryzysie w małżeństwie córki Kozidrak, Kasi Pietras. Gwiazda zaś miała być mediatorem między małżonkami, nie chcąc dopuścić do rozpadu rodziny. Doniesienia te mocno zdenerwowały Beatę i na swoim profilu opublikowała bardzo emocjonalne oświadczenie.



BZDURY! BZDURY! BZDURY! Zazwyczaj nie czytam tego, co pisze o mnie prasa brukowa, ale szlag mnie trafił, kiedy dotarła do mnie informacja o rzekomym kryzysie małżeńskim mojej córki. Prasa w naszym kraju jest wolna, ale nie może tak bezczelnie kłamać! Jedno tylko zdanie w tych medialnych "wypocinach" jest prawdziwe... RODZINA JEST DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZA! I nie pozwolę na to, by ktoś ją bezkarnie krzywdził! - zapewnia Beata.