Barbara Kurdej-Szatan trafiła dziś do szpitala! Do sieci wyciekło zdjęcie, na którym aktorka leży pod kroplówką. To zaniepokoiło jej fanów oraz znajomych.

Zapytaliśmy gwiazdę, co się stało i czy to coś poważnego?

Nie ma o co się martwić. Byłam w szpitalu, ale tylko trzy godziny i dostałam witaminy, bo zatrułam się antybiotykiem. Szybko się zregenerowałam. Teraz już pozdrawiam z planu reklamy Playa - powiedziała nam Basia Kurdej-Szatan.

Jak widać aktorka ma się świetnie i nic już jej nie dolega.



