To zdjęcie szafy Marka Zuckerberga! Zaskoczeni? Garderoba twórcy Facebooka wygląda raczej skromnie. Miliarder, choć mógłby pozwolić sobie na stroje najdroższych domów mody na świecie, woli luźny, swobodny styl. Od początku kariery nosi się bardzo podobnie. Przeważnie widzimy go po prostu w dżinsach oraz t-shircie. Zatem nic dziwnego, że w jego szafie dominują identyczne szare podkoszulki oraz takie same bluzy. Garderoba Marka Zuckerberga z pewnością nie ma nic wspólnego z garderobami popularnych blogerek modowych. ;)

Mark napisał, że właśnie wraca do pracy po urlopie ojcowskim i nie może się zdecydować, co powinien założyć do pracy. No tak... rzeczywiście, tylko wybierać, przebierać :)

Mark Zuckerberg wrócił do pracy po urlopie ojcowskim.

Twórca Facebooka i jego żona Priscilla Chan zostali rodzicami pod koniec listopada 2015 roku.