Mark Zuckerberg pokazał, jak uczy pływać swoją córeczkę Max! Biznesman pochwalił się nową fotką z córeczką oczywiście na Facebooku. Dziewczynka, która przyszła na świat pod koniec listopada 2015 roku, powoli staje się gwiazdą internetu. Każde jej kolejne zdjęcie wzbudza ogromne zainteresowanie fanów twórcy Facebooka. Tym razem możemy ją zobaczyć, podczas pierwszej wizyty na basenie. Szczęśliwy tatuś trzyma na powierzchni wody swoją córkę, wyraźnie zachwycając się tym widokiem!

Pierwsza kąpiel Max. Uwielbia to! - napisał Mark Zuckerberg.

To zdjęcie rozczula! Tym bardziej, że słodka Max ma na sobie uroczy kostium kąpielowy w paseczki. Zdobi go czerwona różyczka. Ciekawi jesteśmy, czy wszystkie egzemplarze tego stroju już się wyprzedały. Mając w pamięci księżniczkę Charlotte, córkę Williama i Kate oraz North West, córkę Kim Kardashian i Kanye Westa, jesteśmy prawie pewnie, że tak właśnie jest! A swoją drogę, te trzy dziewczynki, reprezentujące zupełnie inne środowiska, już za kilkanaście lat mogą być ważnymi postaciami na świecie! Zanim jednak tak się stanie, zobaczcie uroczą Max! To zdjęcie w zaledwie kilkanaście godzin zebrało ponad dwa miliony polubień!

Mark Zuckerberg z córką Max na basenie.

Mark Zuckerberg został ojcem po raz pierwszy w listopadzie 2015 roku.

Twórca Facebooka i jego żona Priscilla Chan długo starali się o dziecko.