Mark Zuckerberg i jego żona Priscilla Chan zostali rodzicami! Twórca Facebooka pokazał całemu światu swoją malutką córeczkę Max! Zuckerberg wraz żoną napisali do swojej córki wyjątkowy list, który opublikowali oczywiście na Facebooku. Para długo starała się o dziecko. Prezes najpopularniejszego portalu społecznościowego na świecie z tej okazji zdobył się wspaniały gest - postanowił przekazać 99% udziałów z Facebooka na cele charytatywne. Mają być one przekazane na "poprawę jakości życia przyszłych pokoleń". Przypomnijmy, że pakiet jest wart... 45 miliardów dolarów!

W trosce o inwestorów oraz stabilność spółki, założyciel Facebooka będzie przekazywał nie więcej niż 1 miliard rocznie w ciągu najbliższych trzech lat. Inicjatywa Chan Zuckerberg Initiative ma się koncertować na opiece zdrowotnej i edukacji dzieci. Wpis Marka i jego żony zyskał ogromną aprobatę użytkowników portalu na całym świecie! Zyskał już prawie 900 tysięcy polubień! Znalazły się pod nim gratulacje także od gwiazd, m.in. od Shakiry i Pique, Arnolda Shwarzeneggera, Marthy Stewart, a także Melindy Gates wraz z mężem Billem Gatesem. My również przyłączamy się do gratulacji! Brawo, Mark!

Priscilla and I are so happy to welcome our daughter Max into this world!For her birth, we wrote a letter to her about...

Posted by Mark Zuckerberg on 1 grudnia 2015