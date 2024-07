Barbara Sienkiewicz, najstarsza matka w Polsce, ochrzciła swoje bliźnięta. Jak donosi Super Express ceremonia odbyła się w środę w jednym z warszawskich kościołów. Na uroczystość aktorka zaprosiła najbliższe osoby. Wśród gości znaleźli się jedynie rodzice chrzestni dzieci, matka Barbary Sienkiewicz, opiekunka bliźniąt oraz Olgierd Łukaszewicz. Najstarsza matka w Polsce w rozmowie z tabloidem zdradziła kogo wybrała na rodziców chrzestnych małej Ani i Piotra. Przy okazji przyznała, że to jeden z najszczęśliwszych dni w życiu.

- To odpowiednie osoby, bo to rodzina katolicka. Nasze babcie, czyli moja i Doroty, były rodzonymi siostrami. A chrzestny Waldemar jest mężem Doroty. Mówi się, że to najszczęśliwszy dzień w życiu, ale to jest jednocześnie spokój takiej pewności, że dzieci pójdą już drogą, która jest pewną drogą na całe życie. Myślę, że chrzest mógł być wcześniej o kilka miesięcy, bo z tym nie należy zwlekać, ale rodzice zazwyczaj chrzczą dzieci do roku, więc cieszę się, że zmieściłam się w tym kanonie.