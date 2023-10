2 maja bieżącego roku zmarła matka Barbary Sienkiewicz, a kilka dni później odbył się jej pogrzeb. Teraz do sieci trafiły zdjęcia z ceremonii. W uroczystości ostatniego pożegnania babci wzięły udział też dzieci aktorki, 8-letnie już bliźnięta Anna i Piotr.

Barbara Sienkiewicz pożegnała matkę. Na pogrzeb zabrała dzieci

Jak podaje "Super Express", pożegnanie matki aktorki miało miejsce na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie. Mama Barbary Sienkiewicz odeszła na krótko przed 95. urodzinami. Jadwiga Sienkiewicz przed śmiercią trafiła do szpitala. Jej córka, z którą mieszkała, w ostatnich latach dzieliła opiekę nad nią oraz nad dwojgiem dzieci.

Barbara Sienkiewicz zorganizowała skromną, prywatną uroczystość pogrzebową, w której wzięły udział najbliższe osoby. W kondukcie żałobnym szły też jej dzieci, z pełną powagą towarzysząc babci w ostatniej drodze i ściskając w dłoniach kwiaty. Jak informuje "Super Express" na grobie babci złożyły wykonaną przez siebie laurkę oraz pluszowego misia. Barbara Sienkiewicz przeżywa bardzo trudne chwile. Wiadomo, że była bardzo związana z mamą, która wspierała jej życiowe wybory.

Przypomnijmy, że szersza publiczność usłyszała o Barbarze Sienkiewicz, aktorce realizującej się główne na teatralnych deskach, gdy w 2015 roku, jako 60-latka urodziła bliźnięta. Dla opinii publicznej oraz lekarzy wypowiadających się w tej sprawie było jasne, że skorzystała z metody in vitro, natomiast sama zainteresowana zaprzeczała podobnym doniesieniom, zaznaczając, że zaszła w ciążę w sposób naturalny. Znalazła się jednak w trudnym położeniu, ponieważ utrzymywała się tylko ze skromnej emerytury, grała bardzo mało, a zasiłek macierzyński, jak się okazuje, nie przysługuje emerytkom. O pomoc dla niej apelował Olgierd Łukaszewicz, ówczesny prezes Związku Artystów Scen Polskich, aktorka zjawiła się też z dziećmi w sejmie, gdzie spotkała się z politykami, by omówić tę sytuację.

Barbara Sienkiewicz sporadycznie grywa w serialach, w zeszłym roku można było oglądać ją w "Na dobre i na złe" oraz w "Przyjaciółkach". Jej przyjaciółka, cytowana przez "Super Express" podkreśliła, że aktorka chce wrócić do pracy i ma nadzieję na kolejne role - teraz może sobie na to pozwolić, ponieważ ma już duże, odchowane dzieci. Rzeczywiście, Anna i Piotr mają 8 lat i są już uczniami szkoły podstawowej. Odkąd podrośli, mama chroni ich prywatność i nie pokazuje ich twarzy fotoreporterom, pragnąc, by rodzeństwo mogło zachować anonimowość - jak wyznała, nie chce, by stali się obiektem drwin.

Barbarze Sienkiewicz, jej dzieciom i bliskim składamy nasze kondolencje.

