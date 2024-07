Barbara Kurdej Szatan nagrała cztery utwory do nowego filmu „Barbie. Gwiezdna przygoda”, który wejdzie do kin już 12 sierpnia. Okazuje się, że lalka Barbie była jej ulubioną zabawką w dzieciństwie, ale i wielką inspiracją:

Do tej pory pamiętam, jak wchodziłam wtedy do Pewexu, pamiętam, gdzie były lalki. Te Barbie do tej pory mamy, do tej pory jest na niej strój, który uszyłam z siostrą. Barbie zawsze nas inspirowała [...]. Teraz moja Hania również ma lalki Barbie, ma różne domki, uwielbia je przebierać - mówi nam Basia Kurdej Szatan.