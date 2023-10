Barbara Kurdej-Szatan ostatnio pojawiła się na pokazie Macieja Zienia, gdzie zaskoczyła swoją ciekawą stylizacją z szerokimi jeansami w roli głównej. To właśnie wtedy mieliśmy okazję porozmawiać z gwiazdą, która opowiedziała nam między innymi o początkach znajomości z Rafałem Szatanem.

Nie jest tajemnicą, że Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan to uzdolnione artystycznie małżeństwo. Para nie tylko ma zdolności aktorskie, ale także muzyczne. I jak się okazało, to właśnie muzyka i aktorstwo ich połączyło.

- Poznałam swojego męża na próbach do musicalu "Hair". [...] Pamiętam te pierwsze spojrzenia, jak tak zerkaliśmy na siebie. Zainteresowałam się, kto to taki, zaczęłam go "googlować" - wyznała przed naszą kamerą Barbara Kurdej-Szatan.