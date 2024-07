Agustin Egurrola i Nina Tyrka rozstali się pod koniec sierpnia. Do tej pory nie wypowiadali się na temat tego, jak skończył się ich związek. Dopiero we wczorajszym finale ósmej edycji Mam talent, Agustin Egurrola zdradził, że to nie było rozstanie za porozumieniem stron. Wyznał, że został przez Ninę porzucony...

Jestem teraz nieszczęśliwym, porzuconym mężczyzną, więc chętnie chciałbym cię zabrać do domu, żebyś mi tak pięknie śpiewała co wieczór - powiedział na wizji do 17-letniej Natalii, finalistki programu, która zaśpiewała jedna z jego ulubionych piosenek.

W sierpniu Nina wyprowadziła się z mieszkania Agustina wraz z ich 7-letnią córką Carmen Marią. Podobno tancerka miała już dość tego, że juror "Mam talent" ciągle pracuje i nie ma czasu dla rodziny. Podobno Tyrka dawała Egurroli kilka szans, jednak on ich nie wykorzystał. Nie miała ochoty walczyć o związek, dlatego odeszła i pogodziła się z tym, że to już koniec. Wiele razy Egurrola mówił o ślubie z tancerką, ale nigdy do niego nie doszło. Może Nina miała już dość czekania?

