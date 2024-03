Odświeżona odsłona „Mam talent!” z nowym składem jury wywołuje sporo emocji w mediach. Za nami czwarty odcinek 15. sezonu, który prowadzą Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski. Występy uczestników natomiast oceniają Marcin Prokop, Julia Wieniawa oraz Agnieszka Chylińska. W sobotnim wydaniu były prowadzący show szybko nacisnął czerwony „X” podczas popisów Nigeryjczyka. Mężczyzna mieszkający na co dzień w Łodzi zaśpiewał fragment piosenki sanah „Ale jazz!”. Później wydarzyło się coś niespodziewanego.

Wykonanie utworu sanah, z którym początkowo wystąpił Daniel Kenechukwu, nie przypadło do gustu Marcinowi Prokopowi. Juror bez zawahania szybko wcisnął czerwony „X” i dał wyraz swojemu niezadowoleniu.

Wtedy uczestnik zaskoczył nie tylko jury, ale także publiczność. Okazało się, że repertuar sanah nie był docelowym. Nigeryjczyk zaprezentował przedwojenną piosenkę „Już nie zapomnisz mnie”. Utwór w 1938 roku spopularyzował Aleksander Żabczyński. Występ zachwycił wszystkich.

Swoje zdanie zmienił też Marcin Prokop, który również był pod wrażeniem energii, jaką przyniósł ze sobą na scenę Daniel Kenechukwu.

Powodujesz, że emocje, które ze sobą przyniosłeś, to dobro, to ciepło, ten entuzjazm, to się przebija przez szkło. I za to wielkie brawa

– dodał juror.