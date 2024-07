Ósmy sezon Mam talent za nami. Kto wygrał główną nagrodę 300 tys. zł? Zwyciężczynią została - Aleksandra Kiedrowicz, która trenuje akrobatykę.

Aleksandra Kiedrowicz

Tu możecie zobaczyć powalający występ Oli z finału Mam talent:

Jak oceniacie występ Aleksandry? My jesteśmy zachwyceni! :)

Wybór był ciężki, bo w wielkim finale zmierzyło się 10 uczestników/grup. Ola zajęła pierwsze miejsce, a kolejno za nią:

1. Aleksandra Kiedrowicz (akrobatyka),

2. ACRO Team Silesia (akrobatyka)

3. Kamil Czeszel (śpiew)

4."Vlodyr" (speed painting),

5. Liliana Iżyk (śpiew operowy)

6. Anne Marie Kot (pole dance)

7. Natalia Capelik-Muianga (śpiew)

8. Maciej "Sheva" Mołdoch (taniec) oraz

9.Jakub Mozgawa (triki z jojo).

10. Kosma "Kosmo" Wysokiński (taniec)

Popisy taneczne, akrobatyczne i wokalne wywarły wielkie wrażenie na jurorach. Małgorzata Foremniak, Agustin Egurrola i Agnieszka Chylińska przy jednym z występów aż wstali z foteli, by podziękować za spektakl. Było to przy tańcu Macieja „Shevy” Mołdocha.

To już dawno nie jest program rozrywkowy, tu oglądamy prawdziwą sztukę - mówiła Foremniak.

Jednak on zdobył dopiero ósme miejsce.

A co się działo w finale ósmej edycji Mam talent?

Jako pierwszy wystąpił Jakub Mozgawa. Jego sztuczki z jojo, których ma w domu aż 18, sprawiły, że Chylińska nie mogła nadążyć:

To było tempo. Szaleństwo, to było diabelsko świetnie! - powiedziała Agnieszka Chylińska po występie.

Tancerz - Kosmo Wysokiński zwany "drżące ciało" dał popis mistrzowskiego poppingu w finale. A Vlodyr z Kijowa namalował w ciągu 3 minut portret Roberta Lewandowskiego.

Marze marze, ja się nudzę, a potem mi się podoba- powiedziała Agnieszka Chylińska.

Liliana Lżyk przybyła z USA i zaprezentowała talent operowy.

Taki talent jest jeden na milion - zachwycała się Foremniak. Jesteś piękna, wrażliwa i jesteś odkryciem tej edycji - powiedział Egurrola.

Jak wystąpił ACRO Team Silesia jurorzy padli im do stóp, a najbardziej Foremniak.

8 lat jestem w tym programie i czegoś takiego nie widziałam, jesteście najlepszym zespołem - mówiła zachwycona Foremniak.

Za to Agustin Egurrola po występie wokalnym 17-letniej Natalii Capelik-Muiangi wdrapał się na stół i krzyczał "tak, tak, tak" :). A Kamil Czeszel wzruszył swoim śpiewem jurorów i publiczność aż do łez. Jurorzy stwierdzili, że nie ma techniki wokalnej, ale jest prawdziwkiem, który porywa. Ale najbardziej płakali na występie Oli i to ona wygrała.

Podobał Wam się finał tej edycji Mam Talent?

