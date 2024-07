Już dziś 22. wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W całej Polsce wolontariusze WOŚP zbierają pieniądze na profesjonalny sprzęt medyczny, a niemal wszędzie możemy podziwiać charakterystyczne czerwone serce z logo akcji. Oczywiście w zbiórkę pieniędzy włączyły się również nasze gwiazdy, które wystawiły na aukcję cenne dla siebie przedmioty. Przypomnijmy: Oto 10 najdroższych aukcji gwiazd na WOŚP

Wśród nich znalazł się Dawid Woliński. Projektant przekazał do licytacji skórzaną torbę, którą wykonał specjalnie na tę okazję we współpracy z firmą ASUS, której notebook T100 szczęśliwy nabywca znajdzie w środku. To jednak nie koniec - dziś w nocy Dawid poinformował, że na kolejną aukcję wystawił... możliwość zrobienia sobie z nim zdjęcia w windzie! Na chwilę obecną torbę Wolińskiego wylicytowano na 2650 zł, a wspólne zdjęcie w windzie na 990 zł, choć trzeba podkreślić, że aukcja trwa dopiero kilka godzin. Fajny pomysł? ;)

Do darczyńców dołączyła też Weronika Rosati. Aktorka wspólnie z mamą wystawiła piękną sukienkę, w której wystąpiła na przyjęciu po rozdaniu Oscarów w 2013, które zorganizował Elton John. Projekt Teresy Rosati zachwycił nie tylko Polaków, ale i zagraniczne media. W aukcji istnieje zastrzeżenie, że sukienka może być dostosowana do wymiarów osoby, która je kupi. To niepowtarzalna okazja, aby poczuć się jak hollywoodzka gwiazda :) Zobacz: Rosati na imprezie po rozdaniu Oscarów

Skusicie się na którąś z tych aukcji? Podobają wam się takie pomysły gwiazd na wsparcie WOŚP?

Dawid Woliński i jego najlepsze fotki z windy: