"Must Be The Music" wciąż pozostaje liderem programów muzycznych w Polsce. Formuła programu pozostaje niezmienna już od kilku lat, ale to kolejne grupy muzyków i wokalistów sprawiają, że show reprezentuje tak wysoki poziom. Również jury wciąż potrafi zaskakiwać i w każdą niedzielę serwuje nam dużą dawkę emocji i humoru. Przypomnijmy: Gorące wymiany zdań w jury MBTM. Sztaba dogryzł Korze ripostą o marihuanie, a ona na to...

Podczas dzisiejszego odcinka do rywalizacji o kolejny etap stanęło aż 18 wykonawców. Dzisiaj, chyba jeszcze częściej niż zwykle, oceny jurorów co do poszczególnych artystów były niezwykle skrajne. Jednym z najjaśniejszych punktów show był występ Asi Ash. Wokalistka, która swego czasu próbowała już przebić się w show-biznesie, zaprezentowała bardzo odważną interpretację hitu Janis Joplin "Move Over". W tym wypadku skład jurorski był zgodny w 100% i przy ich stole zapaliło się cztery razy zielone "TAK". Pod największym wrażeniem zdawała się być Kora, która wróży Ash finał.



Kora: Kochani, to jest finał. Jak wy gracie! Super, super, super brzmienie!

Rogucki: Zdrowie, siła witalność aż bije z tej sceny! Wy już wiecie co robić!

Zapendowska: Takie mięso w wokalu, to jest takie pasmo, taka rzadkość i wszystko się zgadza

Jurorów zachwycił też m.in. duet Peterberth i Abraxas Quartet. Oglądaliście dzisiejszy odcinek MBTM? Widzieliście tam przyszłe gwiazdy?

